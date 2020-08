DJ Merkel mahnt Europäisches Parlament bei EU-Fonds

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf die rasche Umsetzung des EU-Fonds zur Bewältigung der Corona-Krise gedrängt. Es müsse in den Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament "alles daran gesetzt werden, dass der Wiederaufbaufonds auch wirklich zum Jahresanfang 2021 wirksam werden kann", sagte Merkel auf der traditionellen Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Die EU-Mitgliedsstaaten warteten "dringend" auf die zugesagten Mittel. Das Europaparlament hatte Nachbesserungen an dem 750 Milliarden Euro schweren Hilfsprogramm und dem EU-Haushalt gefordert.

Merkel betonte mit Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft, Deutschland werde sich auf EU-Ebene zudem für eine entschiedene Klimapolitik einsetzen. Bei der Digitalisierung gelte es für Europa, den weltweiten Anschluss zu finden.

Die Kanzlerin wies auch auf zwei weitere Themen, die Europa während der deutschen Ratspräsidentschaft bis Jahresende stärker beschäftigen. Die Brexit-Verhandlungen stehen "entscheidende Wochen" an: Großbritannien und die EU müssten ihr künftiges Verhältnis klären, so Merkel. Bei der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik warte Berlin auf Vorschläge von der EU-Kommission.

