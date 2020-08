BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel lässt sich nach eigenem Bekunden nicht regelmäßig auf eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus testen. Sie halte sich an die Abstandsregeln und Vorschriften und werde deshalb nicht permanent getestet, sagte die CDU-Politikerin am Freitag bei ihrer traditionellen Sommer-Pressekonferenz in Berlin.

"Ich hab' ja schon in Quarantäne gesessen und weiß deshalb, wie das ist - und dass 14 Tage auch ganz schön lang sein können, selbst wenn man gut beschäftigt ist", berichtete Merkel. Nur in dieser Zeit sei sie mehrfach getestet worden. "Da war ich froh, dass die Tests negativ waren."

Ende März hatte sich die Kanzlerin in häusliche Quarantäne begeben, weil sie Kontakt mit einem infizierten Arzt hatte. In dieser Zeit hatte sie drei Corona-Tests machen lassen, die jedoch alle negativ waren./ax/DP/eas