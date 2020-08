HAMBURG (dpa-AFX) - Eine für Ende September geplante Jobmesse in der Hamburger Barclaycard-Arena darf nach einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts stattfinden. Das Gericht entschied, dass die Jobmesse wie eine gewerbliche Messe behandelt werden müsse. Die Stadt Hamburg habe die Veranstaltung sanktionsfrei zu dulden (Az. 9 E 3449/20). Das Bezirksamt Altona hatte die Jobmesse unter Verweis auf die Corona-Eindämmungsverordnung verbieten wollen.

Die Verordnung erlaubt in geschlossenen Räumen nur Veranstaltungen mit maximal 100 Teilnehmern. Für Messen und Ausstellungen gelten zwar Hygienevorschriften, aber keine Begrenzung der Teilnehmerzahl. Das Gericht stellte in seinem Beschluss vom Mittwoch fest, dass das Verbot des Bezirksamts eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes im Grundgesetz sei.

Die Jobmesse soll am 30. September stattfinden. Die Veranstalter erwarten mehrere tausend Besucher, allerdings sollen nur 750 angemeldete Gäste pro Stunde in die Arena mit maximal 15 000 Plätzen gelassen werden. Theoretisch könnten während der achtstündigen Öffnungszeit also maximal 6000 Menschen die Jobmesse besuchen, sagte ein Sprecher am Freitag. In früheren Jahren seien es rund 14 000 gewesen. Die Veranstalter sprechen von Hamburgs größter Job-, Aus- und Weiterbildungsmesse. Die Stadt Hamburg hat nach Angaben des Sprechers die Gerichtsentscheidung akzeptiert./bsp/DP/eas