BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Menschen in Deutschland auf dauerhafte Veränderungen durch die Corona-Pandemie eingestimmt. "Nicht alles wird wieder so sein, wie vor der Corona-Pandemie", sagte die CDU-Politikerin bei ihrer Sommer-Pressekonferenz am Freitag in Berlin. "Das trifft uns schon hart und existenziell."

Merkel sagte: "Es gibt Härten, das ist gar keine Frage, für ganze Gruppen, große Härten." Die Politik müsse diese Härten dann durch Maßnahmen abfedern. Beim Krisenmanagement der Regierung sieht die Kanzlerin keine großen Fehler. "Ich finde, dass wir bislang nach bestem Wissen und Gewissen entschieden haben", sagte sie. Sie sei mit dem Gang der Ereignisse bisher "einigermaßen zufrieden".

Merkel räumte ein: "Wir haben sicherlich vielleicht nicht in dem Umfang gesehen, dass Menschen in Risikogebiete fahren. Ich habe auch nicht gedacht, dass jetzt zum Beispiel ganz Spanien jetzt wieder zu einem Risikogebiet erklärt werden musste. Aber das sind doch Entwicklungen, die können wir auch gar nicht voraussehen." Dazu sei die Situation zu dynamisch.

"Kein Mensch weiß, wie der Winter abläuft", sagte Merkel. Wann immer es neue Erkenntnisse gebe, müssten neue Maßnahmen getroffen werden./bw/DP/eas