(shareribs.com) London 28.08.2020 - Der Goldpreis bewegt sich am Freitag nach oben und wird dabei gestützt von den Aussichten auf eine langfristig ultralockere Geldpolitik in den USA, die auch eine höhere Inflation zulassen will. Der US-Dollar sackt deutlich ab.Fed-Chef Jerome Powell hat gestern erwartungsgemäß einen Paradigmenwechsel in der US-Geldpolitik eingeleitet, die auch Fragen für die EZB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...