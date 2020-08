Hamburg (ots) - Schauspieler Matthias Schweighöfer blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Anziehungskraft. "Es ist schon irre, wenn auf Kinotouren Leute auf mich zurennen, schreien, weinen, einen Anfall kriegen." Wie sehr seine Ausstrahlung zu wirken scheint, erfuhr er bei einer besonderen Begegnung. "Das bisher Seltsamste ist mir auch auf einer Kinotour passiert. Ich habe Autogramme gegeben, hatte ein Kaugummi im Mund. Da stand ein Mädchen vor mir und hat gefragt, ob sie mein Kaugummi haben kann. Ich so: 'Wie, den ich gerade kaue?' und sie so: 'Ja.' Ich habe ihn ihr gegeben, und sie hat den gekaut und runtergeschluckt. Das war krass" , sagt Schweighöfer im Titelinterview mit DB MOBIL (September-Ausgabe, EVT 28.9.2020). Mit Blick auf seinen 40. Geburtstag stellt er aber einschränkend fest: "Wobei - diese Zeit ist auch langsam vorbei, dafür bin ich zu alt."Im Interview mit dem Magazin der Deutschen Bahn erinnert sich Schweighöfer an seine wilden Zeiten. "Mein Leben war sehr schnell, und ich war damit auch erfolgreich, wurde gemessen an diesem Erfolg, bekam dafür permanent Anerkennung. Diesem Ganzen bin ich immer weiter nachgejagt. Das ist aber ein Fehler gewesen. Denn das richtige Leben besteht nicht nur aus Anerkennung. Das zu begreifen hat mir geholfen", sagt er im Gespräch mit DB MOBIL Redakteurin Katja Heer.Schweighöfer nutzte die Corona-Zeit, um seine Ruhelosigkeit zu bändigen. Dem Kundenmagazin der Deutschen Bahn sagt er: "Früher war ich getrieben. Ich musste raus, musste losfahren, musste einen Song schreiben, musste Kumpels treffen. Jetzt mache ich das alles einfach mal nicht. Seitdem kann ich besser unmittelbar in dem Moment sein, auch wenn der nicht immer cool ist. Das war für mich der größte Schritt zum Erwachsenwerden."Schweighöfers Formel zum Runterkommen in Kurzform: Japanische Weisheiten, Tagebuch schreiben, täglich zwei Stunden joggen, die erste Stunde nicht aufs Telefon schauen ("Und das ist sauschwer für mich"). Er sagt: "Ich wache auf, frage mich: Wie war die Nacht, wie geht es mir?, dann dusche ich meistens so zwei, drei Minuten richtig kalt und atme dabei bewusst ein und aus. Ich dusche schon seit einem halben Jahr nicht mehr warm."Untätig war Schweighöfer hingegen in den vergangenen Monaten nicht. Im September gehen gleich zwei Projekte an den Start: Das Nazidrama "Résistance - Widerstand" kommt am 24. September in die Kinos, sein zweites Album "Hobby" erscheint am 4. September. Die Songs handeln von der Liebe, vom Laufen und vom Loslassen.Das Titelshooting fand im Sport- und Erholungszentrum SEZ in Berlin-Friedrichshain statt. Ein Ort, den Matthias Schweighöfer als Kind oft mit seinem Vater besucht hat. Fotograf Emil Levy inszenierte den noch 39-Jährigen auf verschiedenen Sportgeräten.Bei Interesse am vollständigen Titelinterview oder anderen Inhalten wenden Sie sich bitte an David Schumacher, Telefon 040 809046-223, schumacher.david@territory.de. Verwendung des Cover-Bildes nur bis zum 24.9.2020 unter Angabe von "Emil Levy exklusiv für DB MOBIL 09/2020".Über DB MOBILDB MOBIL wird monatlich exklusiv und kostenlos den Reisenden an Bord aller Fernverkehrszüge, in allen DB Reisezentren und DB Lounges angeboten. Das preisgekrönte und auch am Anzeigenmarkt sehr erfolgreiche Magazin der Deutschen Bahn erreicht bei einer verbreiteten Auflage von rund einer halben Million Exemplaren mehr als 1,3 Millionen Leser. Es präsentiert den Fahrgästen nicht nur Interessantes aus dem DB-Kosmos, sondern vor allem überraschende und relevante Geschichten aus den Themenfeldern Reise, Gesellschaft, Kultur und Zeitgeist. Aktuelle Ausgaben sind auch online unter dbmobil.de/hefte erhältlich.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".Pressekontakt:Katja HeerTelefon 040/3703-5362heer.katja@territory.deOriginal-Content von: DB MOBIL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133520/4691648