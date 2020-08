Paris (www.anleihencheck.de) - Weltweit fieberten Ökonomen der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell beim virtuellen Jackson-Hole-Treffen entgegen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Und: Die Volkswirte und Marktteilnehmer seien nicht enttäuscht worden. Grund: Laut Powell passe die FED ihre Strategie an und misst der Entwicklung am Arbeitsmarkt künftig eine größere Bedeutung zu als bisher. Die Inflationsrate solle im Zuge der neuen geldpolitischen FED-Ausrichtung künftig hingegen nur noch im Schnitt bei 2 Prozent liegen. Dies bedeute: Die Teuerungsrate könne durchaus eine Weile über der bisher anvisierten 2-Prozent-Marke verharren, wenn sie zuvor ein niedrigeres Niveau gehabt habe. Und dies bedeute auch, dass ein restriktiverer Kurs der FED nun in noch weitere Ferne gerückt sein dürfte. ...

