Wien (www.anleihencheck.de) - Jerome Powell, der Chef der US-amerikanischen Notenbank (FED) kündigte gestern (27. August) auf dem virtuellen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole ein neues, noch flexibleres Inflationsziel an, so die Experten von "FONDS professionell".Künftig dürfe die Preissteigerung für eine Weile höher als zwei Prozent liegen, wenn sie sich zuvor für einen längeren Zeitraum darunter bewegt habe, berichte das "Handelsblatt". Ökonomen hätten diesen Schritt bereits erwartet. Die FED könne damit auf lange Zeit die niedrigen Zinsen und ihre lockere Geldpolitik beibehalten. Weil über viele Jahre die Inflation tatsächlich unterhalb des angepeilten Zieles gelegen habe, gebe es für die Notenbank keinen Druck einzugreifen, wenn die Teuerungsrate in Zukunft auch mal überschieße. ...

