Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 (1. April 2020 - 30. Juni 2020) verzeichnete der Fabasoft Konzern Umsatzerlöse in der Höhe von 14,349 Mio. Euro (vs 10,892 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Bei einem EBITDA von 5,945 Mio. Euro (3,256 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres) lag das EBIT bei 4,521 Mio. Euro (2,082 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Der Bestand an liquiden Mitteln veränderte sich von 34,014 Mio. Euro zum 30. Juni 2019 auf 43,972 Mio. Euro zum 30. Juni 2020. In diesem Stand der liquiden Mittel ist insbesondere der Mittelzufluss in der Höhe von 6,336 Mio. Euro aus der Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren enthalten.

