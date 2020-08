DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

WISDOMT.CBOE S+P 500 P.DA WTDB IE00BD49R243 BAW/UFN

WISDOMTR.INDIA QUAL.ACCDL WTD0 IE00BDGSNL04 BAW/UFN

WISDOMTREE E.A.EQ.INC.ETF WTEA IE00BYPGT035 BAW/UFN

WISDOMTREE US SC.DIV. ETF WTEC IE00BQZJBT94 BAW/UFN

WISDOMTR.INDIA QUALITY DL WTDZ IE00BDGSNK96 BAW/UFN

WISDOMT.GERM.EQ.U.ETF EOA WTEZ IE00BYQCZC44 BAW/UFN

