DJ Merkel will Verzauberung durch Trump nicht kommentieren

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Behauptung des früheren US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, US-Präsident Donald Trump habe sie "verzaubert", nicht bewerten. "Ich berichte ja aus internen Gesprächen nicht, insofern kommentiere ich das jetzt auch nicht", sagte Merkel bei der Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Auf eine entsprechende Frage einer Journalistin fragte sie "Was hatte er?" und antwortete mit "Achso". Grenell hatte beim Parteitag der Republikaner erklärt, er sei Zeuge dieser Aussage geworden.

Die Kanzlerin betonte mit Blick auf Trump, sie arbeite mit jedem gewählten US-Präsidenten zusammen. Geleitet würden die bilateralen Beziehungen von Werten und Interessen. "Dass es hier und da Meinungsverschiedenheiten gibt, liegt in der Natur der Sache", so Merkel. Mit Blick auf die erneute Forderung Grenells, Deutschland müsse seinen Nato-Verpflichtungen bei den Verteidigungsausgaben nachkommen, betonte die Kanzlerin, es sei "eine gemeinsame Überzeugung, dass die Nato ein wichtiges sicherheitspolitisches Bündnis" sei. Deutschland werde sich bei dem Militärbündnis "natürlich" einbringen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2020 07:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.