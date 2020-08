Der Immobilienkonzern Aroundtown mit Sitz in Luxemburg und Aktivitäten in den Niederlanden und in Deutschland legte vor kurzem (genauer gesagt am 26.08.) seine Zahlen für das erste Halbjahr 2020 vor und gab gleichzeitig einen Ausblick auf das Gesamtjahr. Die Börse reagierte zunächst positiv auf die Zahlen und schickte die Aroundtown-Aktie (WKN: A2DW8Z ISIN: LU1673108939 Ticker-Symbol: AT1) auf Erholungskurs. Doch die Freude über den Kursanstieg währte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...