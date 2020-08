DJ Coca-Cola will 4.000 Stellen abbauen

NEW YORK (Dow Jones)--Der Brausehersteller Coca-Cola Co will in den USA, Kanada und Puerto Rico 4.000 Stellen abbauen. Dazu würden Mitarbeitern auf freiwilliger Basis Abfindungsangebote unterbreitet, teilte der US-Konzern mit. Das Angebot erhielten jene Mitarbeiter, die weniger als drei Jahre bei dem Unternehmen beschäftigt seien. Auch international werde es Abfindungsangebote geben. Coca-Cola kalkuliert mit Einmalkosten von 350 bis 550 Millionen US-Dollar für das Programm.

August 28, 2020

