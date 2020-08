Ein enttäuschender Ausblick von Siemens Gamesa hat am Donnerstag auch die Vestas-Aktie unter Druck gesetzt. Mit einem neuen Großauftrag sorgt der dänische Weltmarktführer am Freitag nun aber wieder für gute Nachrichten. Ein neues Rekordhoch könnte schnell wieder möglich sein.Vestas hat in Brasilien einen Großauftrag mit einem Volumen von 409 Megawatt erhalten. Auftraggeber ist ein Joint Venture von Votorantim Energia und dem kanadischen Fonds CPP Investments. Im zweiten Halbjahr 2021 soll mit der ...

