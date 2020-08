Der Getränkeriese Coca-Cola will im Zuge einer großangelegten Neuorganisation seiner Geschäfte tausende Stellen streichen. In einem ersten Schritt sollen Abfindungs-Pakete bis zu 4.000 Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten sowie Kanada und Puerto Rico unterbreitet werden. Die Aktie reagiert mit leichten Kursgewinnen. Ein ähnliches Abfindungs-Programm solle später auch in anderen Ländern angeboten werden. Das Unternehmen schloss aber auch Entlassungen nicht aus. Die Kosten für das weltweite Kündigungsprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...