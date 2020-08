Die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag halten die Rally beim US-Leitindex auch am letzten Handelstag der Woche am Laufen.Der Dow Jones eröffnet den Handel am Freitag 0,38 Prozent stärker bei 28.601,29 Punkten. Der positive Trend vom Vortag setzt sich damit also fort.Allerdings bleiben Händler bezüglich der Nachhaltigkeit skeptisch, denn kurz- bis mittelfristig dürfte der historische Schwenk der US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung kaum Auswirkungen zeigen. ...

