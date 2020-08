Warren Buffett, berühmtester und erfolgreichster Investor aller Zeiten, wird am kommenden Sonntag 90 Jahre alt. wallstreet:online gratuliert herzlich, und nimmt das Phänomen des Altmeisters einmal genau unter die Lupe. Buffetts Konglomerat Berkshire Hathaway ist einer der größten Player in der Versicherungsbranche, und auch im Energie- und Industriesektor groß vertreten. Sein Einstieg galt in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...