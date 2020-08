Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die FED hat gestern ihr geldpolitisches Rahmenwerk geändert. Dies hat am Ende des Tages für steigende Kurse beim Dow Jones gesorgt. Dieser ging 0,6 Prozent fester aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es um folgende Werte: S&P 500, Gold, Workday, Ulta Beauty, Carnival, Abbott, Beyond Meat, Facebook, WW. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.