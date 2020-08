Zum Wochenabschluss geht die Rekordjagd an der Wall Street zumindest im marktbreiten S&P 500 weiter. Der Future notiert rund 0,4 Prozent im Plus. Der S&P notiert in der laufenden Woche rund 2,6 Prozent vorne und markierte in jeder der vier vorangegangenen Sitzungen ein Allzeithoch. Im Technologiesektor ist Wassertreten angesagt, der Future auf den Nasdaq notiert aktuell unverändert. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

