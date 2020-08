DJ PTA-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Dividendenvorschlag

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta030/28.08.2020/15:30) - Auf Basis der stabilen Entwicklung der Büro-Immobilien (Anteil von 76 % am Gesamtportfolio), aktueller Refinanzierungen von Immobilien und einem Konzern-Periodenergebnis in Höhe von EUR 66,5 Mio. für das Geschäftsjahr 2019 haben Vorstand und Aufsichtsrat in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, der Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von EUR 0,03 je Aktie vorzuschlagen.

(Ende)

Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Adresse: Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Daniel Folian Tel.: +43 1 310 55 00 E-Mail: investor.relations@warimpex.com Website: www.warimpex.com

ISIN(s): AT0000827209 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Warschau

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1598621400003 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2020 09:31 ET (13:31 GMT)