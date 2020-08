CHICAGO (dpa-AFX) - Das Geschäftsklima in der Region Chicago hat sich im August wieder etwas verschlechtert. Nach einem starken Anstieg im Vormonat fiel es um 0,7 Punkte auf 51,2 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Anstieg auf im Schnitt 52,6 Punkte gerechnet.

Im Mai war der Indikator inmitten der Corona-Pandemie auf den tiefsten Stand seit Anfang der 1980er-Jahre gefallen. Mittlerweile hat er sich deutlich erholt und liegt trotz des jüngsten Dämpfers weiter über der Marke von 50 Punkten. Werte oberhalb dieser Marke signalisieren wirtschaftliches Wachstum, Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung hin./bgf/jsl/he