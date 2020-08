Der Büroimmobilien-Entwickler Warimpex will für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,03 Euro je Aktie ausschütten. Einen entsprechenden Vorschlag an die Hauptversammlung haben Vorstand und Aufsichtsrat in der Aufsichtsratssitzung am Freitag beschlossen. Warimpex hatte im Vorjahr einen Rekordgewinn von 66,5 Mio. Euro erzielt, im Herbst soll die wegen Corona vom Frühjahr verschobene Hauptversammlung ...

