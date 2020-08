DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

VW-Händler erwarten Umsatz-Einbruch von bis zu 25 Prozent in diesem Jahr

Die deutschen Volkswagen-Händler rechnen mit einem Umsatzeinbruch von bis zu 25 Prozent in diesem Jahr. Zwar ziehe das Geschäft seit Juli wieder spürbar an, sagte der Chef des deutschen Volkswagen- und Audi-Händlerverbands, Dirk Weddigen, dem Online-Portal Merkur.de in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Interview. Doch sei auf Jahressicht der durch die Corona-Krise verursachte Absatz-Einbruch aus dem ersten Halbjahr "kaum noch aufzuholen".

Volkswagen plant grüne Anleihe

Volkswagen will sich mit einer grünen Anleihe neue Investorengruppen erschließen. Der Konzern will im September einen entsprechenden Bond im Volumen von über 1 Milliarde Euro auflegen, kündigte Finanzvorstand Frank Witter mit.

VW will Golf wieder an der Spitze der Verkaufscharts sehen

Volkswagen geht davon aus, dass der Golf nach mehrmonatiger Schwächephase im Sommer bald wieder das meistverkaufte Auto Europas ist. VW bringe den Golf "auf den Platz zurück, der ihm gebührt", sagte Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann dem Magazin Spiegel.

KBA setzt bestimmte Genehmigungen bei Porsche-Fahrzeugen aus - Magazin

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) reagiert einem Magazinbericht zufolge auf den jüngsten Manipulationsverdacht bei Porsche-Fahrzeugen. Derzeit verweigere die Behörde die Zulassung neuer Porsche-Modellvarianten, schreibt das Magazin Spiegel.

Amazon bestellt 1.800 Elektrovans bei Mercedes

Daimler hat einen Rekordauftrag von Amazon an Land gezogen. Wie der Onlinehändler und Mercedes-Benz mitteilten, hat Amazon 1.800 Elektrovans für seine Lieferflotte in Europa bestellt. Der Großteil soll bereits ab diesem Jahr geliefert werden. Für Mercedes-Benz Vans ist es der bislang größte Auftrag für Elektrofahrzeuge.

Toyota verkauft im Juli 12 Prozent weniger - erste Erholungszeichen

japanische Autobauer Toyota hat auch im Juli einen deutlichen Absatzrückgang verzeichnet. Die Verkäufe sanken weltweit um 12 Prozent. Allerdings fiel das Minus dank einer Erholung in einigen Regionen nicht so deutlich aus wie in den vergangenen Monaten

Produktion von Honda Motor im Juli rückläufig

Honda Motor hat im Juli weniger Autos als im Vorjahreszeitraum produziert. Die weltweite Fertigung sank um 1,4 Prozent auf 423.426 Autos. Einer höheren Produktion in USA und China stand ein Rückgang in Japan gegenüber.

IPO/Chinesischer Tesla-Rivale Xpeng nimmt 1,5 Mrd US-Dollar ein

Der chinesische Elektroautobauer Xpeng nimmt bei seinem Börsengang in den USA dank hoher Nachfrage mehr ein als geplant. Das IPO wird dem Tesla-Rivalen 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen.

