ThyssenKrupp befindet sich in einer tiefen Krise. Der Stahlkonzern muss 3.000 Stellen in den Hütten streichen und sich Dumpingpreisen der internationalen Konkurrenz erwehren. Die Not war so groß, dass der Konzern seine Aufzugsparte, zuletzt der einzige nennenswerte Gewinnbringer, verkaufen musste. Jetzt soll ein klassisches Produkt in neuem Gewand die Wende im Revier bringen: "Grüner Stahl", bei dessen Herstellung kein klimaschädliches Kohlendioxid entsteht.Der Weg in diese Zukunft begann am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...