ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen von 74 auf 89 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Sie habe ihre bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für die Jahre bis 2022 angehoben und trage damit der unerwartet guten Geschäftsentwicklung im ersten und zweiten Quartal Rechnung, schrieb Analystin Iris Zheng in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die langfristigen strukturellen Herausforderungen für den Lkw- und Zugbremsenhersteller bestünden aber weiter./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2020 / 20:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2020 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006

KNORR-BREMSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de