DGAP-News: Deufol SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Halbjahresergebnis

Deufol SE: Halbjahresergebnis - Strategische Ausrichtung trägt Früchte auch während der Corona-Pandemie



28.08.2020 / 17:27

Hofheim am Taunus, 28. August 2020

Halbjahresergebnis - Strategische Ausrichtung trägt Früchte auch während der Corona-Pandemie

Die Deufol Gruppe hat sich im 1. Halbjahr 2020 in einem sehr schwierigen Umfeld achtbar behauptet. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist im ersten Halbjahr neben einem bereits seit 2018 schrumpfenden Markt für Industriegüterverpackung vor allem durch die Corona-Krise gekennzeichnet. Deufol hat ungeachtet dessen die in 2019 begonnene Fokussierung auf seine vier Kernbereiche (1) Verpackung & Logistik, (2) Produktion und Vertrieb von Verpackungsmitteln, (3) IT-Lösungen für Logistikprozesse sowie (4) Infrastruktur-Lösungen fortgesetzt. Die dynamische Entwicklung der Gruppe und ihrer betriebswirtschaftlichen Abläufe, die Optimierung des Materialverbrauchs und des Materialmix unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten und das aktive Kostenmanagement haben den Auswirkungen des wirtschaftlichen Umfeldes jedoch erfolgreich entgegengewirkt und einen leichten Anstieg der Marktanteile bewirkt. Die aktuelle Pandemie hat trotzdem Spuren auch bei Deufol hinterlassen.

Für das erste Halbjahr 2020 erzielte der Deufol-Konzern die folgenden Ergebnisse:

- Umsatz 106,4 Mio. € (Vorjahr 128,2 Mio. €)

- EBITDA 14,6 Mio. € (Vorjahr 13,2 Mio. €)

- EBIT(A) 3,8 Mio. € (Vorjahr 3,1 Mio. €)

- Nettoergebnis 1,4 Mio. € (Vorjahr 2,0 Mio. €)



Umsatzentwicklung

Im ersten Halbjahr 2020 lag der Umsatz mit 106,4?Mio.?€ um 17,0?% oder 21,8 Mio.?€ unter dem der Vorjahresperiode. Die Umsatzveränderung ist zu einem großen Teil auf rückläufige Umsätze im Bereich der Konsumgüterverpackung im Zuge der Fokussierung auf die Industriegüterverpackung in den USA zurückzuführen. Aber auch die infolge der Corona-Pandemie gesunkene Nachfrage nach Verpackungsleistungen hat zum Umsatzrückgang beigetragen. Wesentliche Veränderungen im Konsolidierungskreis ergaben sich nicht. Wechselkursänderungen hatten ebenfalls keinen wesentlichen Einfluss.

Anstieg des operativen Ergebnisses

Das operative Ergebnis (EBITA) des ersten Halbjahres 2020 betrug 3,8 Mio. € im Vergleich zu 3,1 Mio. € in den ersten sechs Monaten 2019. In einem konjunkturellen Abwärtstrend konnte sich die Deufol-Gruppe damit stabil behaupten. Allerdings ist die gestiegene Ergebnisentwicklung insbesondere durch einen Einmaleffekt aus der Veräußerung einer Immobilie im europäischen Ausland zurückzuführen. Ohne diesen Effekt wäre das operative Ergebnis Corona-bedingt unter dem Vorjahresniveau.

Das Periodenergebnis von 2,0 Mio. € im Vorjahres-Vergleichszeitraum reduzierte sich auf nunmehr 1,4 Mio. €. Nach Abzug der Ergebnisanteile der nicht beherrschenden Anteile ergibt sich ein auf die Anteilseigner der Deufol SE entfallender Nettogewinn von 1,5 Mio. € gegenüber 2,0 Mio. € im Vorjahr. Entsprechend sank auch das Ergebnis je Aktie; es betrug in den ersten sechs Monaten 0,034 € (Vorjahr 0,046 €).

Gestiegener operativer Cashflow bei leicht verminderter Bilanzsumme

Der betriebliche Cashflow der Deufol-Gruppe belief sich in der Berichtsperiode auf 10,9 Mio. € (Vorjahr: 9,4 Mio. €). Aufgrund hoher Investitionen in unseren neuen Standort in Ungarn sanken unsere Zahlungsmittel allerdings auf 26,2 Mio. € (von 31,6 Mio. € am Jahresende 2019). Die Bilanzsumme nahm um 0,9 Mio. € auf 266,8 Mio. € ab. Das Eigenkapital erhöhte sich per Saldo um 1,4 Mio. € auf 114,2 Mio. €. Dadurch stieg die Eigenkapitalquote von 42,1% am Jahresende 2019 auf 42,8% am 30. Juni 2020.



Die ersten sechs Monate 2020 im Überblick

Angaben in Tsd. € 6M 2020 30.6.2020 6M 2019 31.12.2019 Änderung

(%) Umsatz 106.397 128.185 -17,0 EBITDA 14.564 13.211 -10,2 EBIT(A) 3.770 3.063 23,1 EBT 2.771 2.065 34,2 Periodenergebnis 1.403 1.975 -29,0 davon nicht

beherrschende Anteile -65 -41 -58,5 davon Anteilseigner

der Muttergesellschaft 1.468 2.016 -27,2 Ergebnis je Aktie (€) 0,034 0,046 -26,1 Cashflow aus betriebl. Tätigkeit 10.915 9.399 16,1 Cashflow aus Investitionstätigkeit -5.829 -520 n/a Netto-Finanzverschuldung 69.926 68.525 2,0 Eigenkapitalquote (%) 42,8 42,1 1,7 Mitarbeiter 1.980 2.170 -8,8



Zuversichtlicher Ausblick ungeachtet der wirtschaftlichen Unsicherheit in Folge der Corona-Pandemie

Im zweiten Quartal ist die Konjunktur in einem bisher nicht gekannten Ausmaß eingebrochen. Dies hat auch Deufol getroffen, jedoch im Verhältnis zum Einbruch der globalen Wirtschaft nur in einem moderaten Umfang. Deufol hat umfassend reagiert und Vorsorge für weitere Auswirkungen der Pandemie getroffen. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen werden schon im weiteren Verlauf von 2020 sichtbar werden. Zudem wurden umfassende Initiativen zur Neugeschäftsgewinnung gestartet und bereits erste Neukunden an unterschiedlichen Standorten mit substantiellem Geschäft für 2020 und 2021 gewonnen. Ungeachtet dessen ist weder die weitere Entwicklung des Geschäfts unserer Kunden noch die Entwicklung des Marktes für Verpackungs- und Logistikleistungen und in diesem Kontext unser Erfolg zur Marktanteilsgewinnung halbwegs verlässlich prognostizierbar. Vor diesem Umfeld sieht sich Deufol weiterhin nicht in der Lage, eine zuverlässige Prognose für das volle Geschäftsjahr 2020 abzugeben.



Über die Deufol-Gruppe:

Die Deufol-Gruppe ist ein globaler Premium-Anbieter für Verpackungsdienstleistungen und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices, sowie innovative IT-Lösungen entlang der Supply Chain. Das Unternehmen Deufol, mit seinem Hauptsitz in Hofheim (Wallau) nahe Frankfurt am Main, ist an 84 Standorten in 12 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter. 2019 erreichte die Gruppe einen Jahresumsatz von 247 Mio. Euro.

Kontakt:Deufol SEClaudia LudwigJohannes-Gutenberg-Straße 3-565719 Hofheim (Wallau)Tel.: +49 (6122) 50 1228E-Mail: Claudia.Ludwig@deufol.com