Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000GPX0 Marvel Gold Ltd. 28.08.2020 AU0000102154 Marvel Gold Ltd. 31.08.2020 Tausch 1:1

VGG9396G1000 Urban Tea Inc. 28.08.2020 VGG9396G1182 Urban Tea Inc. 31.08.2020 Tausch 10:1

CA39540E1043 GreenPower Motor Company Inc. 28.08.2020 CA39540E3023 GreenPower Motor Company Inc. 31.08.2020 Tausch 7:1

