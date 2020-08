DJ Aktien Schweiz schließen vor dem Wochenende leichter

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Freitag Verluste erlitten. Vor dem Wochenende wollten Teilnehmer die Risiken minimieren, hieß es von Händlern. Als belastender Faktor erwies sich auch der Franken, der gegen den US-Dollar vorrückte, was den eidgenössischen Exportunternehmen das Geschäft erschwert.

Die Dollarschwäche war eine verzögerte Reaktion auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, der am Vortag modifizierte Inflationsziele angekündigt hatte. Diese laufen auf eine noch für lange Zeit lockere Geldpolitik hinaus. "Die Auswirkungen der Schritte der US-Notenbank sind enorm", sagte Investment-Stratege Russell Silberston vom Vermögensverwalter Ninety One. Die Bank dürfte die Zinsen künftig erst anheben, wenn der Schwellenwert von 2 Prozent Teuerung tatsächlich überschritten werde. Dies bedeute eine höhere reale Inflation.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 10.164 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 33,63 (zuvor: 31,52) Millionen Aktien. Der Nahrungsmittelkonzern Nestle trennt sich von seinem Wassergeschäft in China. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt die Tsingtao Brewery das Geschäft. Finanzielle Details nannte Nestle nicht. Die Aktie verlor 1,'2 Prozent.

Die Analysten von Morgan Stanley haben die europäischen Versicherer unter die Lupe genommen. Bei einem steigenden Zinsniveau werden sich die Versicherer nach Einschätzung der Analysten weiter gut entwickeln. Eine höhere Inflation käme insbesondere den Lebensversicherern zugute, während Sachversicherer eher leiden dürften. Bei Rückversicherern scheine der Druck der Ratingagenturen dazu beizutragen, dass das Preismomentum erhalten bleibe. Die Aktie der Swiss Re wurde mit "Equalweight" eingestuft, sie gewann 0,3 Prozent. Zurich Insurance empfahlen die Analysten mit "Overweight", die Aktie legte ebenfalls 0,3 Prozent zu.

Das Warenprüfunternehmen SGS übernimmt die französische Groupe Moreau. Finanzielle Details wurden aber nicht enthüllt. Die SGS-Aktie verlor 0,5 Prozent. Alcon fielen 1,2 Prozent. Die Analysten der Societe Generale hatten den Wert auf "Verkaufen" von "Halten" abgestuft.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2020 11:44 ET (15:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.