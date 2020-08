Rentenmarkt, wo läufst du hin? Aussichten für den Bund-Future!

Bund-Future mit Elliott-Wellen betrachtet Rückblick Bund-Future: In der letzten Ausgabe hatten wir für den Bund-Future eine deutliche Zwischenerholung bis maximal 176.22 Prozent (kleiner Chart) in Aussicht gestellt. Daran anschließen sollte sich eine größere abwärtsgerichtet Phase. Beide Aspekte dieser Prognose konnte sich auch so einstellen, auch wenn das Bewegungshoch etwas höher ausgefallen ist als zunächst erwartet. Die allgemeine Verfassung der Finanzmärkte erschwert eine fundamentale Beurteilung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...