Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Renditeanstieg zu Beginn des Jahres steht im Zusammenhang mit den jüngsten politischen Entwicklungen in den USA, so die Analysten der DekaBank.Die Demokraten hätten etwas überraschend die beiden Senatsnachwahlen in Georgia gewonnen, und es bestehe nun die Möglichkeit, dass dem jüngst verabschiedeten fünften Corona-Hilfspaket ein weiteres sechstes zeitnah folge. Im Zuge dessen seien insbesondere im längeren Laufzeitenbereich die Inflationserwartungen angestiegen. Beim letzten Zinsentscheid Ende vergangenen Jahres habe die FED eine Forward Guidance bezüglich ihres monatlichen Anleihekaufprogramms veröffentlicht. Demnach müsse die Volkswirtschaft substanzielle Fortschritte bei der Bewältigung der Corona-Krise gemacht haben, bevor die FED das Kaufvolumen verringere. ...

