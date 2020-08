Tesla ist offenbar an einer Cyberattacke vorbeigeschrammt. Ein Mitarbeiter sollte mit einer Million US-Dollar bestochen werden, um Schadsoftware zu installieren - stattdessen rief er das FBI. Tesla-Chef Elon Musk hat offiziell bestätigt, dass die Gigafactory in Nevada Ziel eines versuchten Hackerangriffs war. Es sei eine schwerwiegende Attacke gewesen, schrieb Musk per Twitter. Außerdem lobte er den Mitarbeiter, der dafür verantwortlich ist, dass die Pläne des Hackers nicht aufgingen. Aber von Anfang an: Am Donnerstag hatte Teslarati berichtet, dass einem russischsprachigen ...

