(shareribs.com) London 28.08.2020 - Der Goldpreis weitet seien Kursgewinne am Freitag aus. Auch für Silber geht es nach oben. Die Notierungen werden getrieben von den Aussichten auf eine lange Phase ultrabilligen Geldes und einer anziehenden Inflation. Die Geldpolitik in den USA wird auf lange Zeit sehr locker bleiben. So viel war bereits vor der gestrigen Rede von Fed-Chef Jerome Powell bekannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...