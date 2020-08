STUTTGART (IT-Times) - Daimler und die Tochtergesellschaft Mercedes-Benz haben vom E-Commerce Giganten Amazon einen Großauftrag zur Lieferung von Elektro-Vans der Marke Mercedes-Benz an Land gezogen. Die Mercedes-Benz AG, Automobil-Tochtergesellschaft der Daimler AG, wird für Amazon.com Inc. in Europa...

Den vollständigen Artikel lesen ...