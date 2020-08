Amazon baut seine Lieferflotte in Europa um über 1.800 elektrisch betriebene Vans von Mercedes-Benz aus. Die Hunderten E-Sprinter und E-Vito sollen noch in diesem Jahr auf der Straße sein. Noch vor rund zwei Jahren hatte Amazon in den USA 20.000 konventionell betriebene Mercedes-Sprinter geordert. Im selben Jahr kamen rund 100 E-Vitos für die Logistik-Standorte in Bochum und Düsseldorf hinzu. Jetzt, wo Amazon sich verpflichtet hat, bis 2040 CO2-neutral zu arbeiten, rüstet der E-Commerce-Riese seine Fahrzeugflotte mit Stromern auf. Bei Daimler-Tochter Mercedes-Benz Vans hat Amazon ...

