Wenig Impulse gab es zum Wochenschluss für den Deutschen Aktienindex - der Kampf um die 13.000er Marke dürfte somit auch in der kommenden Woche weitergehen. An der Börse versuchen die Anleger, die gestrigen Aussagen von US-Notenbank Chef Jerome Powell einzuordnen. Die Anpassung des Inflationszieles durch die US-Notenbank dürfte zu einer weiteren Verschiebung in der Anlagewelt führen und letztendlich dem Aktienmarkt zugutekommen. Künftig soll die Inflation angesichts der Corona-Pandemie, die die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...