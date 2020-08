Am 26.08. legte als ein europaweit führender Betreiber von 191 Solar- und 85 Windparks die in unserem Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN enthaltene deutsche ENCAVIS AG (DE0006095003 / detailliertes Unternehmensprofil s. unsere Analyse vom 21.04.) ihre Ergebniszahlen zum 1. Halbjahr 2020 vor, deren Entwicklung wir vor dem Hintergrund einer offensichtlich nur sehr geringfügigen Belastung durch die Corona-Pandemie bestenfalls als moderat einstufen.So wurde gegenüber dem Vorjahr zwar ein Umsatzanstieg um + 8 % auf knapp 155 Mio. Euro verbucht, was auch leicht über den Analystenerwartungen lag, jedoch war diese Umsatzausweitung nach Konzernangaben vornehmlich auf die Akquisition mehrerer Windparks in Dänemark und weniger auf ein organisches Geschäftswachstum zurückzuführen.

Den vollständigen Artikel lesen ...