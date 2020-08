Ein bedeutender regulatorischer Meilenstein wurde erreicht, während NuScale seine SMR-Technologie noch in diesem Jahrzehnt auf den Markt bringen will

NuScale Power gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Nuklearaufsichtsbehörde (Nuclear Regulatory Commission, NRC) die Prüfung der Phase 6 die letzte und finale Phase des Design-Zertifizierungsantrags (Design Certification Application, DCA) für den bahnbrechenden kleinen modularen Reaktor (Small Modular Reactor, SMR) des Unternehmens mit der Ausstellung des abschließenden Sicherheitsbewertungsberichts (Final Safety Evaluation Report, FSER) abgeschlossen hat. Der FSER stellt den Abschluss der technischen Prüfung und die Genehmigung des NuScale SMR-Designs dar. Da diese letzte Phase der DCA von NuScale nun abgeschlossen ist, können die Kunden mit den Plänen zur Entwicklung von NuScale-Kraftwerken fortfahren und dabei sicher sein, dass die NRC die Sicherheitsaspekte des NuScale-Designs genehmigt hat.

An artist's rendering of NuScale Power's small modular nuclear reactor plant. Photo courtesy of NuScale

"Dies ist ein bedeutender Meilenstein nicht nur für NuScale, sondern auch für den gesamten US-amerikanischen Nuklearsektor und die weiteren fortschrittlichen Nukleartechnologien, die folgen werden. Damit wird die Führungsrolle von NuScale und den USA im Wettlauf um die Markteinführung der SMRs klar bestätigt. Die Genehmigung des Designs von NuScale ist eine unglaubliche Leistung, und wir möchten dem NRC für seine umfassende Überprüfung, dem US-Energieministerium (Department of Energy, DOE) für sein anhaltendes Engagement im Rahmen unserer erfolgreichen privat-öffentlichen Partnerschaft zur Markteinführung der ersten SMR des Landes und den vielen anderen Personen, die unzählige Stunden investiert haben, um diesen außergewöhnlichen Moment Wirklichkeit werden zu lassen, unseren tiefsten Dank aussprechen", sagte John Hopkins, Vorsitzender und Chief Executive Officer von NuScale. "Darüber hinaus hat die vom Kongress in den letzten Jahren zur Verfügung gestellte Finanzierung auf Kostenteilungsbasis den Fortschritt von NuScale im Rahmen des NRC-Design-Zertifizierungsprozesses beschleunigt. Dafür wurde das SMR-Programm des DOE ins Leben gerufen, und unser Erfolg ist der starken parteiübergreifenden Unterstützung durch den Kongress zu verdanken."

Der DCA von NuScale wurde im Dezember 2016 fertiggestellt und im März 2017 von der NRC anerkannt. Der Überprüfungsprozess zeigte sowohl die Einfachheit des SMR-Designs von NuScale als auch die Sorgfalt des Unternehmens bei der Anwendung. Während des strengen Überprüfungsprozesses der Phase 1, der 115.000 Stunden für die Überprüfung des DCA umfasste, stellte die NRC im Vergleich zu anderen Design-Zertifizierungsanträgen weitaus weniger Anfragen nach zusätzlichen Informationen. NuScale wendete mit Unterstützung von Fluor über 500 Millionen US-Dollar und über 2 Millionen Arbeitsstunden auf, um die für die Vorbereitung des DCA-Antrags erforderlichen Informationen zu erarbeiten. Das Unternehmen übermittelte zusätzlich zu den über 12.000 Seiten für seinen DCA-Antrag auch 14 separate aktuelle Berichte und stellte mehr als 2 Millionen Seiten unterstützende Informationen für NRC-Prüfungen zur Verfügung.

"Die NRC nahm die Herausforderung an, den allerersten kleinen modularen Reaktor-DCA zu begutachten, der zu dieser Zeit nicht nur einen wichtigen Meilenstein für NuScale, sondern auch für die Nuklearindustrie insgesamt darstellte. NuScale schätzt das Engagement, die Zeit und die Bemühungen der NRC während dieses mehrjährigen Prozesses, bei dem die Prüfungen oft früher als geplant abgeschlossen wurden. Als langjähriger ehemaliger Mitarbeiter der NRC, auch als leitender Angestellter im Amt für neue Reaktoren, kann ich sagen, dass diese frühe Herausgabe des FSER wirklich eine Ehre für jeden bei der NRC ist einschließlich der technischen Überprüfung und des Projektpersonals, des Managements und der Kommission", sagte Tom Bergman, Vice President für regulatorische Angelegenheiten bei NuScale.

NuScale setzt die starke Programm-Dynamik zur Kommerzialisierung seiner SMR-Technologie fort, einschließlich der Lieferkettenentwicklung, des Standardanlagendesigns, der Planung von Anlagenauslieferungsaktivitäten sowie der Start- und Inbetriebnahmepläne. Das Unternehmen stößt auf ein wachsendes nationales und internationales Kundeninteresse seitens derjenigen, die das NuScale-Kraftwerk als eine langfristige Lösung für die Bereitstellung zuverlässiger, sicherer, erschwinglicher und operativ flexibler kohlenstofffreier Energie für verschiedene Anwendungen sehen. NuScale hat Vereinbarungen mit Einrichtungen in den USA, Kanada, Rumänien, der Tschechischen Republik und Jordanien unterzeichnet. Ähnliche Vereinbarungen mit anderen Einrichtungen werden derzeit ausgehandelt.

Über NuScale Power

NuScale Power hat ein neues modulares Leichtwasser-Reaktor-Kernkraftwerk entwickelt, um Energie für die Stromerzeugung, Fernwärme, Entsalzung und andere Prozesswärmeanwendungen bereitzustellen. Dieses bahnbrechende Design eines kleinen modularen Reaktors (SMR) verfügt über ein vollständig werksgefertigtes NuScale Power Module, das 60 MW Elektrizität mit einer sichereren, kleineren und skalierbaren Version der Druckwasserreaktortechnologie erzeugen kann. Das skalierbare Design von NuScale ein Kraftwerk kann bis zu 12 einzelne Leistungsmodule beherbergen bietet die Vorteile kohlenstofffreier Energie und reduziert die finanziellen Verpflichtungen, die mit Atomkraftwerken in Gigawatt-Größe verbunden sind. Der Hauptinvestor von NuScale ist Fluor Corporation, ein weltweit tätiges Ingenieurs-, Beschaffungs- und Bauunternehmen mit einer 60-jährigen Geschichte im Bereich der kommerziellen Kernkraft.

NuScale hat seinen Hauptsitz in Portland (Oregon, USA) und Niederlassungen in Corvallis (Oregon, USA); Rockville, (Maryland, USA); Charlotte, (North Carolina, USA); Richland, (Washington, USA); und London, (Großbritannien). Folgen Sie uns auf Twitter: @NuScale_Power, Facebook: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power und Instagram: nuscale_power. NuScale hat ein neues Logo, eine neue Marke und eine neue Website. Sehen Sie sich das kurze Video an.

