Mit mehr als 70 Franchise-Filialen in Großbritannien, Pakistan und den USA hat Artisan eine Vertriebsvereinbarung für Beyond Tobacco-Zigaretten abgeschlossen, die an ausgewählten Artisan-Einzelhandelsstandorten und in Online-Shops angeboten werden sollen. Artisan wurde 2013 gegründet und hat auf drei Kontinenten eine Online- und konventionelle Einzelhandelspräsenz aufgebaut, die ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an hochwertigen Vaping-Artikeln anbietet. Zusätzlich zu seinen Franchise-Filialen betreibt Artisan in jedem der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist, auch Online-Shops. Sowohl Artisan als auch das Unternehmen sind zuversichtlich, dass Beyond Tobacco-Zigaretten sich unter den bestehenden Vaping-Produktangeboten in den Artisan-Shops gut behaupten können.

Las Vegas und Vancouver, 28. August 2020 - Taat Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTC: TOBAF) (Frankfurt: 2TP2) (das "Unternehmen" oder "Taat") freut sich bekannt zu geben, dass es am 28. August 2020 mit Artisan Vapor Franchise LLC ("Artisan") eine einjährige verlängerbare umfassende Vertriebsvereinbarung abgeschlossen hat, in deren Rahmen Artisan Beyond Tobacco-Zigaretten der Sorten "Original" und "Menthol" führen wird. Mit mehr als 70 Franchise-Filialen im Vereinigten Königreich, Pakistan und den Vereinigten Staaten ist Artisan ein schnell wachsender Akteur im Einzelhandel für die als "Vaping" bekannte Rauchalternative. Artisan führt zahlreiche verschiedene Marken von Verdampferflüssigkeit (auch bekannt als "E-Juice" oder "Vape Juice"), Nikotinsalz-Liquid und eine große Auswahl an Vaping-Geräten und hat eine robuste Angebotspalette zusammengestellt, um Kunden in verschiedenen Märkten mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Erfahrungen mit Vaping zu bedienen. Im Rahmen dieser Vertriebsvereinbarung können Beyond Tobacco-Zigaretten in den berechtigten1 Franchise- oder Online-Shops von Artisan in Großbritannien, Pakistan und den Vereinigten Staaten angeboten werden.

Das Unternehmen hat Beyond Tobacco entwickelt, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Tabakzigaretten in einem leicht brennbaren "Stick"-Format, von dem Taat erwartet, dass es Raucher ansprechen wird, die Nikotin hinter sich lassen wollen. Laut einer Studie der CDC aus dem Jahr 2018 hat mehr als die Hälfte der Raucher in den Vereinigten Staaten (55,1%) im vergangenen Jahr versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, obwohl das nur 7,5% der Raucher in diesem Zeitraum gelungen ist2. Zwar sind verschiedene nikotinhaltige Produkte zur Raucherentwöhnung auf dem Markt erhältlich (z.B. Kaugummis, Lutschtabletten, Pflaster), doch viele Benutzer solcher Produkte nehmen das Rauchen wieder auf, was auf eine Neigung zu anderen Eigenschaften als Nikotin hindeutet. Beyond Tobacco-Zigaretten sind so konzipiert, um dem sensorischen Erlebnis des Rauchens einer normalen Tabakzigarette nahezukommen. Dies hat das Unternehmen mit viel Liebe zum Detail zu erreichen versucht, u.a. durch eine proprietäre Mischung von Tabakaromen für Geschmack und Aroma, ein erhöhtes vom Benutzer ausgeatmetes Rauchvolumen und eine zigarettenähnliche Verpackung. Zusätzlich zur Schaffung eines vergleichbaren Benutzererlebnisses, von dem man erwartet, dass es Zigarettenrauchern vertraut ist, enthalten die Zigaretten von Beyond Tobacco Cannabidiol ("CBD", ein nicht-psychoaktives Derivat von Hanf), das nachweislich Entzugserscheinungen mildert und die Tabakabhängigkeit reduziert. Taat geht davon aus, dass das Unternehmen dank der intuitiven Raucherfahrung mit Beyond Tobacco-Zigaretten und den erwiesenen Vorteilen von CBD für Tabakraucher eine Rolle bei der Überwindung der globalen Tabakepidemie spielen kann.

Artisan wurde 2013 in Texas gegründet und hat seine Präsenz im Einzelhandel durch Franchise-Filialen in den Vereinigten Staaten und später in Großbritannien und Pakistan ausgedehnt, mit separaten Online-Shops für jedes dieser Länder. Das Kundenerlebnis in den Artisan-Läden zeichnet sich durch ein einzigartiges "Bar"-Format aus (siehe Abbildung unten), das reibungslose persönliche Begegnungen zwischen Kunden und Partnern ermöglicht. In den Vereinigten Staaten befinden sich die Artisan-Läden in Texas, Indiana, Illinois, New Jersey, Connecticut und Vermont. Im Vereinigten Königreich befinden sich die Artisan-Läden in London (Cricklewood) sowie in den West Midlands (Oldbury und Walsall).

Weitere Informationen über Artisan finden Sie auf seiner Website unter http://artisanvaporcompany.com

Innenansicht einer Artisan-Filiale in Texas

Die Vertriebsvereinbarung des Unternehmens mit Artisan für Beyond Tobacco-Zigaretten ergänzt die bestehenden Vertriebsvereinbarungen mit World Wide Vape Distribution (siehe Pressemitteilung vom 7. Juli 2020) und West Coast Vape Supply, Inc. (siehe Pressemitteilung vom 24. Juli 2020). Mit dieser dritten Vertriebsvereinbarung in weniger als zwei Monaten hat Taat seine potenzielle Reichweite in den Vereinigten Staaten erhöht und neue internationale Kanäle hinzugefügt, über die Beyond Tobacco-Zigaretten sowohl im Einzelhandel als auch online verkauft werden können.

"Wir sehen bei den Zigaretten von Beyond Tobacco ein großes Potenzial als Alternative zu herkömmlichen Zigaretten", sagte der Chief Executive Officer von Artisan, Umair Kaimkhani. "Unser Geschäftsmodell ist darauf ausgerichtet, ansprechende und attraktive Alternativen zum Rauchen von normalem Tabak zu schaffen, und Vaping hat sich in den letzten Jahren als äußerst populär erwiesen, was es uns ermöglicht hat, eine Marktpräsenz von mehr als 70 Filialen auf drei Kontinenten aufzubauen. Natürlich können sich viele derzeitige Tabakraucher nicht für Vaping begeistern, weil es sich anders anfühlt als die Zigaretten, die sie aufgeben wollen. Wir hoffen, diese Lücke zu schließen, indem wir über unsere qualifizierten Einzelhandels- und Online-Shops Beyond Tobacco-Zigaretten und damit eine erlebnismäßig ähnliche Alternative anbieten. Wir planen, unsere internationale Reichweite über mehrere Kanäle zu nutzen, um unseren Kunden Beyond Tobacco-Zigaretten als Händler in einem frühen Stadium dieses einzigartigen Konzepts anzubieten."

"Es ist fantastisch, dass wir die Gelegenheit haben, ein Produkt bereits vor seiner Markteinführung international verkaufen zu können, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Artisan als Vertriebspartner für Beyond Tobacco-Zigaretten", sagte der CEO von Taat, Setti Coscarella. "Vaping-Läden sind ein attraktiver Einzelhandelskanal für Beyond Tobacco-Zigaretten in einem frühen Stadium, da nach dem, was ich in der Branche gesehen habe, die Kunden von Vaping-Läden anscheinend neugierig auf mögliche Alternativen zu Tabak oder Nikotin sind. Wir gehen davon aus, dass die neuartige Idee eines brennbaren Produkts ohne Tabak oder Nikotin für die derzeitigen Raucher attraktiv sein könnte, insbesondere in einem stark interaktiven Einzelhandelsumfeld wie den Artisan-Läden. Dies ermöglicht nicht nur den Verkauf des Produkts selbst, sondern ist auch eine ausgezeichnete Gelegenheit, Feedback zu sammeln, das wir für unsere langfristigen Strategien nutzen können. Da Artisan auch außerhalb der USA vertreten ist, können die Einblicke ihrer Franchisegeber und Kunden in die Art und Weise, wie Beyond Tobacco auf den internationalen Märkten aufgenommen wird, für uns auf unserem Weg zum Aufbau von Marktanteilen rund um den Globus äußerst wertvoll sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mr. Kaimkhani und seinem Team bei der Vorbereitung auf die geplante Einführung von Beyond Tobacco-Zigaretten im 4. Quartal 2020."

Fußnoten und Quellen:

1 - Da der Rechtsstatus von brennbarem Hanf von Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet variiert, kann Artisan die Beyond Tobacco-Zigaretten nur in seinen Franchise- oder Online-Shops in Rechtsgebieten führen, in denen der Verkauf von brennbarem Hanf gestattet ist - dies ist eine Voraussetzung für die Verkaufsberechtigung.

2 - https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/cessation/smoking-cessation-fast-facts/index.html

Im Namen des Board of Directors,

TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD.

"Setti Coscarella"

Setti Coscarella, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Jamie Frawley

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

investor@taatusa.com

Über Taat Lifestyle & Wellness Ltd.

Taat Herb Co., die Vorzeigemarke von Taat Lifestyle & Wellness Ltd., ist ein Biowissenschaftsunternehmen mit Sitz in Las Vegas (Nevada), das innovative nikotin- und tabakfreie Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten entwickelt. Angesichts einer einzigartigen eigenen Mischung aus naturreinen Inhaltsstoffen und einer sorgfältigen Gestaltung des Benutzererlebnisses wurden Taat Beyond Tobacco-Zigaretten so konzipiert, dass sie jeden Aspekt traditioneller Tabakprodukte ohne signifikante Unterschiede für den Benutzer imitieren. Taat Beyond Tobacco-Zigaretten bieten zahlreiche Vorteile, einschließlich der Milderung der Tabakentwöhnung und der Verringerung der Tabakabhängigkeit. Angesichts einer von Experten geleiteten Markteinführungsstrategie verfolgt das Unternehmen das Ziel, sich in der globalen Tabakindustrie mit einem Umsatz von 814 Milliarden US-Dollar (2018) zu positionieren, um von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach besseren Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten zu profitieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

