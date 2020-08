"Das Orakel von Omaha" wird 90 - Warren Buffett hat es immer noch drauf

Warren Buffett gehört zu den bekanntesten Investoren unserer Zeit. Weltweit versuchen sich Anleger an seinem Investmentstil zu orientieren. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Hauptversammlung seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026) Jahr für Jahr zehntausende Investoren nach Omaha, Nebraska in den USA lockt, um das "Woodstock des Kapitalismus" zu begehen.

Warren Buffett wird 90

An diesem Sonntag gibt es erneut etwas zu feiern. Buffett, der wegen seiner Spürnase für renditeträchtige Investments "Das Orakel von Omaha" genannt wird, wird 90 Jahre alt. Und trotzdem gibt es nichts, was ihn davon abhalten würde, Berkshire weiterzuführen. Die Diskussionen um seine Nachfolge an der Unternehmensspitze dürften als noch eine Weile weitergehen.

Apple und Amazon bringen die Wende

Zu den Erfolgsfaktoren, die Buffett zu einem der berühmtesten Investoren unserer Zeit gemacht haben, gehört auch die Fähigkeit, Fehler einzugestehen. Selbst im hohen Alter. Jahrelang hatte er die Finger von Technologiewerten gelassen. Unter anderem, weil es ihm wichtig ist, das Geschäftsmodells eines Unternehmens, in das er Investieren will, zu verstehen. Mit IBM (WKN: 851399 / ISIN: US4592001014) kam die Wende.

Den vollständigen Artikel lesen ...