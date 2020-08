Batteriehersteller Varta profitiert von dem Hype um die Elektroautoindustrie. Die Aktie konnte in deren Sog schon deutlich zulegen und befindet sich in einem dynamischen Aufwärtstrend. Frische Allzeithochs bringen Bewegung in den Kurs.Varta hat sich in den vergangenen Tagen seinem bisherigen Allzeithoch bei 129,10 Euro unter Schwankungen immer weiter angenähert. Damit entstand eine klassische Ausbruchssituation, denn die Aktie hatte auch den bisher hartnäckigen Widerstandsbereich um 125 Euro relativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...