von Redaktion Euro am Sonntag Hohe Zuflüsse im vergangenen Monat in ETFs für europäische und US-Aktien, deutlich positive Wertentwicklung bei Unternehmensanleihen vor allem in den USA - Anleger setzen auf eine rasche Konjunkturerholung in den wichtigen Wirtschaftsnationen. Bisher scheint die Wette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...