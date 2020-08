GoldDie abgelaufene Handelswoche zeigte diesmal bei den Edelmetallen eine eher uneinheitliche Tendenz, welche aber mit einem versöhnlichen Wochenausklang schloss.Grund war die Reaktion der Märkte auf die Ankündigungen der US-Notenbank zu ihrer Zinspolitik. In Zukunft wird die Notenbank in Bezug auf das Inflationsziel von 2 % flexibler werden, was zunächst bedeutet, dass man bei einem Anstieg darüber nun länger abwarten will, bevor man geldpolitisch restriktiver wird.Der US-Dollar schwächte sich nach der Ankündigung ab und schloss gegen den Euro im Wochenvergleich um 0,91 % tiefer. Die Aktienmärkte legten in diesem Umfeld erneut zu, auch wenn die weltweit wieder steigenden Corona-Infektionszahlen durchaus eine Belastung für das Anlegersentiment hätten sein können.

