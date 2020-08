Während "New economy" gerade total gefragt ist, werden "Old economy"-Investments eher etwas verschmäht. Auch der US-Investor Warren Buffett musste sich deshalb schon etwas Spott deshalb gefallen lassen. Seine Aktie verspricht Anlegern hingegen in naher Zukunft angenehme Überraschungen.Das letzte Jahrzehnt war für Fans von Anlegerlegende Warren Buffett höchst erfreulich, denn die Anteilsscheine konnten sich von 2012 bis 2018 glatt verdreifachen. Danach ging es in einer Seitwärtshandelsspanne zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...