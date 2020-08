Die Aktie der US-Bank hat sich im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung weiter nach oben gekämpft. Dennoch bleibt es bislang eine vergleichsweise zähe Angelegenheit mit übersichtlichen Erfolgen. Doch diese mehren sich immerhin… Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 15.07. hieß es unter anderem "[…] In der Folgezeit geriet die Aktie doch noch weiter in Bedrängnis und lief den Supportbereich ...

