Immer mehr Konjunkturdaten deuten an, dass die v-förmige Reaktion der Aktienmärkte in der Konjunktur keine Entsprechung findet, auch in den USA nicht. Die feste Erwartung vieler, dass die beispiellosen Geldspritzen der Regierungen und Notenbanken eine blitzschnelle Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität bewirken, gerät ins Wanken. Den Bullen läuft damit die Zeit davon, denn wenn aus problematischen Indizien bärische Beweise dafür werden, dass die Krise noch lange nicht vorbei ist, wird es eng. Und dass billiges Geld alleine noch nie ein Garant für die ewige Hausse war, zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe anhand mehrerer Beispiele. Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 29. August 2020 lesen Sie:

SSE intern: Der Gesamtmarkt ist derzeit der Trigger

Die besonderen Charts: Billiges Geld ist keine Hausse-Garantie

Markt-Check: Die Ausbruchsrichtung ist genauso offen wie zuvor

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Die Trendentscheidung muss abgewartet werden

SSE-Depot: Wir bewegen uns umgehend, sobald der Markt sich rührt

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

