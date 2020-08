Die Aktie des kanadischen Platzhirsches gerät auf der Unterseite zunehmend in Bedrängnis. Das Ganze erinnert mehr denn je an einen Ritt auf der Rasierklinge. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem "[…] Eine positive Reaktion auf die Zahlen wäre aus charttechnischer Sicht höchst willkommen gewesen, hätte sich das Chartbild dann womöglich geklärt. So aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...