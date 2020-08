Rio Tinto (RIO): Bergbau-Konzern wartet am 20er-EMA >>> PULLBACK-SETUP <<<

Breites Rohstoff-Portfolio: Gold, Kupfer, Alu - bei Rio Tinto ist alles dabei! Details des Long Setups HIER bei ratgeberGELD.at

Symbol:ISIN:Die Aktie des Bergbauunternehmens hat sich vom Crash im März schnell erholt, hält sich seitdem eng am 20er-EMA und hat im letzten Halbjahr rund 31 Prozent zugelegt. Der aktuelle Rücksetzer zum 20-Tagesdurchschnitt eignet sich gut für ein Long-Setup. Das Überschreiten der einmal gekreuzten Widerstandslinie sehen wir als Kaufsignal an.Die Ursprünge des britisch-australischen Konzerns gehen auf Kupfervorkommen in Südspanien zurück. Heute beschäftigt er rund 47.000 Mitarbeiter, mischt bei Kupfer, Gold, Industriemineralien, Diamanten und Energierohstoffen mit und ist nach der Übernahme von Alcan auch der weltweit führende Aluminiumproduzent. Die Förderstätten und Verarbeitungsstandorte sind rund um den Globus verteilt.Kaufsignal: 62.28 USD, Kursziel: 65.20 USD, Stopp Loss: 60.79 USDDie Aktie wirkt trotz der guten Entwicklung nicht überkauft und korreliert nicht direkt mit dem Gesamtmarkt. Wir setzen den Trigger über der genannten Widerstandslinie, den Stopp Loss unter den letzten drei Tageskerzen und erreichen damit ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.0.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in RIO.