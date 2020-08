Viele Anleger verstehen unter Value Investing das Investieren in möglichst billige Aktien, die beispielsweise ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen. Zwar wird die Methode tatsächlich so definiert, was im eigentlichen Sinne aber nicht richtig ist und deshalb selten zum Erfolg führt. Besser und zutreffender finde ich dagegen den eigentlichen Sinn des Value Investing: Abweichungen zwischen der Börsen- und der fundamentalen Entwicklung aufzudecken und zu nutzen. Dieser Vergleich kann bei jeder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...