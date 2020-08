ITM Power, PowerCell, Novavax. Was haben diese drei Aktien gemeinsam? Alle drei Werte konnten sich in relativ kurzer Zeit verzehnfachen, sprich eine Performance von 900 Prozent in einem überschaubaren Zeitrahmen auf das Börsenparkett zaubern. Im Börsendienst "Ver10facher" schickt sich eine weitere Aktie an, zum Überflieger von Morgen zu avancieren.Im "Ver10facher" werden Aktien von Unternehmen regelmäßig verfolgt, die das Zeug haben, sich in den kommenden Jahren zu verzehnfachen. Vor gut sechs Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...