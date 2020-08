Bereits in unserer Analyse vom 08.07. zu SERVICENOW (US81762P1021), dem weltgrößten Entwickler von branchenübergreifenden Cloud-Lösungen zur Steuerung hochkomplexer unternehmerischer Ablaufprozesse (Workflows) auf der Infrastruktur- (IaaS), Plattform- (PaaS) und Software-Ebene (SaaS), hatten wir die Überzeugung vertreten, dass der bereits seit Jahren ungebrochen rasant expandierende Konzern auch im abgelaufenen 2. Quartal - nicht nur coronabedingt - eine erstklassige Geschäftsentwicklung verzeichnet haben dürfte.Dieser Prognose ist der Konzern unter der seit Anfang 2020 bestehenden Führung des Ex SAP-Vorstandsvorsitzenden Bill McDermott mit der Ergebnisvorlage am 29.07. nun in der Tat nicht das Geringste schuldig geblieben.

Den vollständigen Artikel lesen ...